Luni, 16 Aprilie, 22:43

Jucătorii de la FCSB au început petrecerea în vestiar după victoria de la Astra, scor 3-0, iar Mihai Pintilii, care a marcat un gol superb cu un șut năucitor de la 25 de metri, a făcut câteva declarații.

"Dau rar goluri, dar le dau! Mă bucur că am marcat, dar cel mai mult mă bucur că am câștigat. După operația de la picior îmi e frică să mai trag la poartă, dar acum am închis ochii și am șutat.

Am intrat motivați pentru că știam că CFR a câștigat cu Viitorul. Voiam victoria pentru a reveni pe primul loc. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai pot. Mai avem de jucat 5 finale. Nu știu ce se cântă în vestiar, acum mă duc și eu să văd", a declarat... citeste mai mult