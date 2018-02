Sambata, 03 Februarie, 22:43

Constantin Budescu a fost cel mai bun stelist în victoria de la Mediaș, 2-1, reușind un gol și o pasă de gol. Totuși, "Budi" a recunoscut că nu e pe deplin mulțumit de modul în care FCSB a arătat în primul meci din 2018.

"S-a văzut un pic că am venit din cantonament direct la meci. Am făcut o primă repriză bună, apoi am avut probleme pe final. Nu acesta e jocul pe care ar trebui să-l jucăm.

Mă chinuiesc de ceva timp să-i dau o pasă de gol lui Alibec. Sper să revină în formă și să marcheze la fiecare meci. A demonstrat că e un jucător de valoare, sper să aibă un an mult mai...