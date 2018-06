."Am venit astăzi la Ministerul Justiţiei, pentru că am aflat de curând, chiar ieri a apărut această ştire, că ministrul Justiţiei, după căutări îndelungate care au durat mai mult de şase luni de zile, a găsit în sfârşit acel prag pentru abuzul în serviciu şi că are o propunere de text. Având în vedere că luni se va discuta în Comisia Iordache partea aceasta din Codul penal care priveşte şi modificarea articolului 297 referitor la abuzul în serviciu, am venit personal la ministrul Tudorel Toader, despre care am aflat că este în cncediu, să aflu care este acea propunere a ministrului Justiţiei, pentru că nu putem aştepta până luni, cu 5 minute înainte de şedinţă, să ne... citeste mai mult

azi, 02:44 in Politica, Vizualizari: 64 , Sursa: Mediafax in