Fake news.

1. Nu am decis nimic deocamdată. Negocierile nu s-au finalizat.

2. Subiectul Dacian Ciolos - cap de listă nu este niciun subiect de «scandal» în USR“, a scris Stelian Ion pe Facebook.

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, sâmbătă, că USR a solicitat ca el să deschidă lista comună a celor două partide la alegerile europarlamentare, precizând că este dispus să iasă de pe listă, în cazul în care este nevoie. Decizia finală privind lista USR-PLUS urmează să fie anunţată.

acum 11 min. in Politica, Vizualizari: 7 , Sursa: Adevarul in