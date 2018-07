Aflat la Arad cu caravana Ber­genbier „Eu sunt 12”, fostul mare portar al echipei naționale, Bogdan Stelea, a rememorat clipele petrecute în orașul nostru . „Mă simt bine la Arad, am mai fost de câ­teva ori aici. Ultima oară acum doi ani, tot cu caravana Bergenbier în timpul campionatului european din Franța, când am inte- racționat cu suporterii din Arad chiar din balconul Primăriei. Am jucat mai multe partide aici în cariera de fotbalist, dar cea de care îmi amintesc e un amical când eram la Dinamo, înainte de Revoluție, în drum spre un cantonament în Italia”, a reme­morat apărătorul buturilor „tricolore”.

