Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat marţi seara, la Braşov, că în 15 februarie se finalizează analiza realizată în teritoriu referitoare la cea mai bună variantă pentru candidatul la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an.

''În 15 februarie terminăm analiza pe care o facem de aproximativ patru luni. Am lansat în teritoriu la nivelul fiecărei localităţi această analiză, o muncă de sisif, pe care am făcut-o cu cetăţenii României pentru a vedea exact care este cea mai bună variantă. Candidat PSD separat, candidat separat ALDE sau candidat PSD-ALDE. Pe 15 februarie ne uităm la... citeste mai mult

