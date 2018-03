Doi parinti din Constanta au reusit sa devina parinti la o varsta la care multi nici nu mai spera la asa ceva. Constanta, in varsta de 41 de ani si Stefan, in varsta de 52 de ani, sunt acum parintii unui baietel perfect sanatos.

Cei doi se ocupa cu apicultura, iar potrivit sotului femeii, asta i-a ajutat sa devina de fapt parinti. Stefan i-a pregatit sotiei sale un preparat miraculos desi medicii i-au spus femeii ca are multe chisturi ovariene care i-au cauzat infertilitatea.

"I-am spus soţiei că o voi reactiva cu voia bunului Dumnezeu, iar ea mi-a zâmbit larg. Şi m-am apucat de treabă. Am amestecat, după capul meu,... citeste mai mult