Directorul sportiv al echipei CSA Steaua, Ştefan Iovan, a declarat, joi, că ratarea promovării în Liga a III-a de fotbal a fost "o durere foarte mare", dar speră totuşi ca jucătorii să fi învăţat din acest prim sezon în Liga a IV-a şi să ajungă în eşalonul superior în 2019.

"Chiar dacă a fost experienţă neplăcută, am învăţat multe în acest an în Liga a IV-a. Nu ne lovisem de aceste lucruri pentru că am luat-o de jos, cu copiii. Diferenţa a fost făcută în iarnă când Rapid s-a întărit, iar noi pe final nu ne-am atins obiectivul. Trebuie... citeste mai mult

