Stefan cel Mare, comuna fruntasã din coasta Vasluiului

REALIZARI…Mai sunt câteva zile pânã la trecerea în 2019 si la Primãria Stefan cel Mare se fac analize, se verificã proiectele din acest an, se cautã solutii financiare pentru unele proiecte extrem de importante care ar urma sã se implementeze în satele componente. A fost un an bun, spune primarul Mihai Moraru, care crede cã abia la începutul lui 2019 se vor vedea rezultatele muncii în ceea ce priveste proiectele. “Având sapte sate componente si peste 3.000 de locuitori, nu e asa de usor sã multumesti pe toatã lumea, deodatã. Am... citeste mai mult