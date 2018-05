Clubul Sportiv al Armatei Steaua şi FC FCSB au avut, marţi, în Ghencea, a doua confruntare directă în acest sezon la Under 16. Dacă în tur victoria a revenit juniorilor de la clubul patronat de Gigi Becali, returul s-a terminat la egalitate, scor 0-0, un rezultat care nu-i ajută pe cei de la FCSB.

După ani şi ani în care lupta dintre cele două entităţi s-a dus la tribunal, a venit rândul unui nou duel pe terenul de fotbal. Iar meciul s-a jucat în complextul din Ghencea, a contat pentru etapa a 29-a a campionatului munincipal Under 16 şi s-a desfăşurat sub privirile a aproximativ 100 de fani din Peluza Sud, care... citeste mai mult

acum 53 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Pro Sport in