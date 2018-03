Gaz Metan Medias a invins surprinzator Steaua pe Arena Nationala, scor 1-0 in ultimul meci al zilei de duminica din Liga 1, in etapa cu numarul 12 a stagiunii 2016/2017. Golul Gazului a venit in minutul 26, cand la un sut puternic de la distanta al...

Evenimentul, 16 Octombrie 2016