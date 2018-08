Consiliul local al orașului West Hollywood a decis că va scoate steaua președintelui Donald Trump de pe Hollywood Walk of Fame, potrivit anunțului făcut de primarului orașului.



West Hollywood City council unanimously passes resolution asking the Hollywood Chamber of Commerce to remove the Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame. #horcruxdestroyed #bellicose #belligerent #unAmericanvalues #MakeAmericaintoAmericaAgain

— JohnDuran (@JohnDuran) August 7, 2018 "Consiliul West Hollywood, în unanimitate, solicită Camerei de Comerț din Hollywood să elimine steaua lui Donald Trump de pe Hollywood Walk of Fame", a declarat miercuri seară primarul din West Hollywood,... citeste mai mult