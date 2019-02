Cel putin 20 de oameni au murit duminica in urma unei explozii care a avut loc in apropiere de catedrala copta din Cairo, anunta AFP. Explozia s-a produs in apropiere de catedrala copta ortodoxa Sfantul Marcu din cartierul Abbasiya. Atacul nu a fost...

Hot News, 11 Decembrie 2016