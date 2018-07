Statul roman redevine majoritar la Santeriul DMHI Mangalia, Damen are 49%, iar activitatea poate fi relansata Ministerul Economiei a anuntat ca tranzactia referitoare la Santierul DMHI Mangalia a fost finalizata. In urma acesteia, Ministerul Economiei, prin Santierul Naval 2 Mai Mangalia SA, devine actionar majoritar cu 51% din actiuni, in timp ce partenerul olandez, Damen Shipyards Group, va detine 49% din actiuni.

Cu o vasta experienta in construirea de nave si in managementul santierelor navale, dovedita inclusiv in Romania, la Galati, Damen va prelua controlul operational.

