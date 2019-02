Sub amenințarea unei proceduri de infringement din partea UE, guvernul încearcă și în acest an să restituie toate sumele încasate pe taxele auto, care au fost declarate ilegale de către Curtea Europeană de Justiție. Ministrul Finanțelor susține că banii vor fi dați înapoi până la sfârșitul lunii iunie 2019.

“Taxa auto este o obligație pe care statul trebuie să și-o onoreze, s-au luat banii oamenilor, de-a lungul timpului, nejustificat, și sumele vor trebui să fie rambursate. Am pus în legea bugetului un termen mai larg, final de iunie 2019, dar o să fie mai devreme. Cum va fi bugetul, într-o săptămână sau două, imediat se fac deschiderile și oamenii vor... citeste mai mult

