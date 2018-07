Statul ne obliga sa reciclam mai mult Guvernul a adoptat, ieri, proiectul de OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

Prin adoptarea acestui act normativ se urmareste completarea politicilor si strategiilor din domeniul gestiunii deseurilor, in concordanta cu obiectivele Planului National de Gestiune a Deseurilor si cu solicitarile Comisiei Europene, stabilite prin foaia de parcurs pentru Romania, in vederea implementarii legislatiei europene in materie de deseuri.

Citeste... citeste mai mult