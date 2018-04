Statul interzice fumatul in spatiile publice, dar subventioneaza cu generozitate cultivarea tutunului Romania traieste un paradox in ceea ce priveste tutunul. Pe de-o parte, statul a interzis fumatul in spatiile publice, si are in vedere, de asemenea, interzicerea tigaretelor electronice. Pe de cealalta parte, de la Guvern pleaca sume importante de bani pentru cultivarea tutunului.

La inceputul lunii, parlamentarii USR au cerut o masura care sa reglementeze situatia tigaretelor electronice. Se doreste interzicerea folosirii acestora in spatiile publice, la fel ca in cazul tigarilor... citeste mai mult