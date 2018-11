Statul a imprumutat 600 milioane lei printr-o noua emisiune pe cinci ani, la o dobanda de 3% pe an Ministerul Finantelor a vandut luni obligatiuni de stat in valoare de 600 milioane lei (132,5 milioane euro), scadente la 8 martie 2022, in linie cu...

9am, 7 Martie 2017