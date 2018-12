Când dă semne că nu mai are bani, statul dă fuga la “purceluş” să-l spargă şi, cu ce găseşte acolo, să-şi acopere nevoile financiare imediate. “Puşculiţa bugetară” cu pricina este, din punctul meu de vedere, acea parte productivă a economiei care funcţionează pe bază de investiţii pe termen lung, fiind astfel oarecum “captivă” unei relaţii obligatorii, de durată cu statul român. Industria de extracţie şi producţie de ţiţei şi gaze naturale este un exemplu de puşculiţă bugetară. Pentru a opera, are nevoie de investiţii pe termen lung în explorare şi exploatare. Dar are nevoie şi de un cadru stabil atât din punct de vedere legislative, cât şi fiscal. Veniturile colectate de stat... citeste mai mult