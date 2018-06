Statul a pierdut controlul asupra cheltuielilor publice: Plus 18% in prima jumatate de an Cheltuielile bugetare au un ritm alert. Numai in primele cinci luni ale acestui an, din buget s-au cheltuit cu 18,4% mai multi bani.

