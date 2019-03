Datoria publică a României a crescut considerabil an de an. Guvernul se laudă că ţara noastră are una din cele mai mici datorii la nivelul Uniunii Europene, raportat la produsul intern brut. Cu toate acestea, datele publicate de ministerul Finanţelor arată că datoria statului, care va trebui plătită de fiecare român, creşte în mod continuu şi destul de puternic.

La sfârşitul anului 2018, Finanţele estimau că datoria publică a României se ridică la 330,14 miliarde lei, reprezentând 35,1% din PIB. Numai... citeste mai mult