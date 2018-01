Criza federală din Statele Unite are consecinţe şi asupra turiştilor. Cei aflaţi la New York nu au putut vizita Statuia Libertăţii, deoarece monumentul a fost închis.

În jur de 4,5 milioane de turişti vizitează, anual, Statuia Libertăţii, monumentul emblematic al New York-ului.

Și Insula Ellis, simbolul imigraţiei americane, a fost, de asemenea, închisă.

Obiectivele turistice au avut porţile închise din cauza lipsei unui vot în Congres, până la termenul-limită care a lăsat Guvernul american şi diferite autorităţi federale fără finanţare, în aşteptarea adoptării bugetului anual, potrivit dunyanews.tv.

