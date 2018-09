Concursul de soluții artistice pentru realizarea Monumentului Unirii, care se dorea a fi inaugurată în anul Centenar, are în sfârșit un câștigător, după două runde de încercări. Dar statuia, care nu are încă un nume, nu are șanse să fie realizată anul acesta, ci poate în 2019, chiar dacă va fi turnată în fibră de sticlă.

„La licitația de proiecte pentru realizarea statuii Centenarului Unirii au fost depuse 6 oferte, dintre care patru au fost eligibile. Comisia de licitație l-a desemnat câștigător pe Mircea Dăneasă, cu 79,33 de puncte, pe locul 2 fiind un proiect realizat de Ionel Constantin Mândrescu", a anunțat primarul...