Statiunea de pe litoral unde n-ai nevoie de prea multi bani, dar te distrezi pe cinste Suntem in plin sezon estival, iar vremea a inceput sa tina in ultimele zile cu turistii de la malul Marii Negre. Zeci de mii de oameni isi petrec zilele libere din weekend in statiunile de pe litoral, mai ales in Costinesti, unde distractia nu costa foarte multi bani.

Speriati de preturile piperate din Nordul litoralului, sau pur si simplu dornici de aventura si relaxare fara prea multe reguli de eticheta, turistii aleg sa mearga la Costinesti.

Aici, preturile pentru o noapte de cazare pleaca de la 50 de lei, iar mancarea de baza este fast food-ul. Daca in statiunile... citeste mai mult

