CIFRE…De la an la an, se observã o scãdere alarmantã a numãrului de taurine, fenomen care demonstreazã cã proprietarii de animale nu primesc ajutor din partea UE si refuzã sã mai creascã vaci în gospodãrii. În 2016, erau la nivelul judetului în jur de 36.000 de vaci, în 2017 numãrul lor a scãzut la 33.000, pentru ca, în acest an, sã înregistreze doar 30.000 de capete. Cãtãlin Chelmu, directorul Oficiului Judetean de Zootehnie, spune cã situatia alarmantã are o serie de explicatii, unele recunoscute de toatã lumea.

