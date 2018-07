Pe 12 iulie, Statistica oficialã din România a marcat împlinirea a 159 de ani de existentã neîntreruptã. Pentru Directia Judeteanã de Statisticã Vaslui, data de 12 iulie are o dublã semnificatie, marcând si o jumãtate de secol de statisticã în judet.

În 12 iulie 1859, prin Ordonanta domneascã 276, unul din primele decrete ale lui Al. I. Cuza, domnitorul care a pus bazele fãuririi Romaniei moderne, a fost infiintat Oficiul Central de Statisticã. Institutie cu un rol primordial in pãstrarea unei imagini fidele a transformãrilor produse in societatea romaneascã, actualul Institut National de... citeste mai mult