AS Roma s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FC Barcelona. Italienii au reuşit calificarea după ce în tur au fost învinşi cu 4-1. Statistica meciului arată că elevii lui Eusebio Di Francesco au presat continuu la poarta lui Ter Stegen, iar capitolul şuturilor la poartă spune totul despre felul în care au decurs ostilităţile pe teren.

#RomaBarca 3️⃣-0️⃣#Dzeko #DeRossi #Manolas send #ASRoma to #ChampionsLeague semifinal.

It’s all true.... citeste mai mult