Statistica ingrijoratoare / Ce se intampla cu somajul la nivelul judetului Braila?

4,10 % este rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Braila, la 31 ianuarie 2019.

La sfarsitul lunii ianuarie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila erau inregistrati 5151 someri (din care 2017 femei), rata somajului fiind de 4,10 %. De aici deducem ca sunt mai multi barbati someri decat femei.

Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,90 %, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o crestere cu 0,20 pp.

Din totalul de 5151 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Braila, 879 erau beneficiari de indemnizatie de... citeste mai mult