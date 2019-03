Statistica ingrijoratoare AJOFM Braila / Barbatilor le este mai greu sa isi gaseasca un loc de munca

4,27 % este rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Braila, la 28 februarie 2019.

La sfarsitul lunii februarie 2019, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila erau inregistrati 5359 someri (din care 2068 femei), rata somajului fiind de 4,27 %, cu 0,80 pp sub valoarea inregistrata la finele aceleiasi luni a anului 2018. Din totalul de 5359 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Braila, 846 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 4513 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 4029 someri provin din mediul rural si 1330 sunt din mediul urban. Structura somajului pe grupele de varsta se... citeste mai mult