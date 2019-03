Dupa etapa a 26-a in Liga 1 Betano s-a tras linie si primele sase clasate vor evolua in playoff, iar CFR Cluj porneste ca favorita pentru obtinerea unui nou titlu de campioana.

Practic, vom avea un mini campionat de zece etape intre cele mai in forma echipe ale sezonului, campionat care va continua cu punctele din sezonul regular reduse la jumatate.

Este al patrulea sezon la rand cand se joaca dupa sistemul cu playoff si playout.

La fel ca si in urma cu un an clasamentul la finalul sezonului... citeste mai mult