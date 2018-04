Statistica a ajuns sub conducere politica

Guvernul a hotarat, joi, ca Insitutul National de Statistica sa treaca in subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului”, masura ce era deja aprobata prin OUG de la inceputul anului 2017. Pana acum, INS, se afla in subordinea guvernului dar era coordonata doar de secretarul general al Guvernului, fara ca prim-ministrul sa fie implicat in coordonarea acestei institutii.



