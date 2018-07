Statiile tv ale Antena TV Group S.A. si Antena 3 S.A. raman in grilele UPC si FOCUS SAT si dupa iesirea din “must carry”

Posturile de televiziune Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Happy Channel si ZU TV vor continua sa fie distribuite neintrerupt, in retelele UPC si pe platforma DTH Focus Sat, in baza parteneriatului stabil si de lunga durata pe care Antena TV Group S.A. si Antena 3 S.A. il au cu UPC Romania SRL si cu Focus Sat Romania SRL.

In luna iunie 2018 trustul INTACT a anuntat iesirea posturilor sale tv din “must carry” si incheierea unui parteneriat cu grupul RCS& RDS pentru acordarea dreptului de retransmitere a programelor tv.

Canalele Tv Antena 1, Antena 3,