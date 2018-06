Statii de autobuz pe traseul Motor Grup – Cismeaua Moldovencei

Consiliul Local Vaslui dezbate, maine, proiectul de hotãrare privind infiintarea statiilor de autobuz si trecerii de pietoni aferentã pe traseul nr. 25, Garã – Cismeaua Moldovencei, pe strada Cãlugãreni, intre Motor Grup si Cismeaua Moldovencei. Traseul Motor Grup – Cismeaua Moldovencei are 2,93 kilometri, motiv pentru care locuitorii din zona Cãlugãreni au solicitat infiintarea unor statii de autobuz. În ultima perioadã, in zonã sau dezvoltat mai multe activitãti comerciale, iar gradul de locuire este in continuã crestere. Pe langã cele douã statii de autobuz, va fi infiintatã si o trecere de pietoni, in dreptul imobilului aflat la nr. 166. Directia de... citeste mai mult