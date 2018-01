Statele Unite, vulnerabile in fata unui atac masiv?

In orice caz, este ceea ce da de inteles Elise Stefanik, membra a Camerei reprezentantilor din Congresul SUA, intr-un articol publicat in The Washington Examiner. Autoarea respectivului material sustine ca sistemul terestru de aparare aeriana al SUA nu ar avea capacitatea necesara de a respinge un atac nuclear masiv din partea unor potentiali inamici, precum Rusia, China, Coreea de Nord sau Iran.



"Statele Unite se confrunta cu o amenintare tot mai mare din partea Coreii de Nord si a Iranului, dar si a Rusiei si a Chinei. In incercarea lor de a-si extinde influenta geopolitica,... citeste mai mult