Nathan D. Larson are 37 de ani şi vrea să obţină un loc în Congres în statul său natal Virginia, candidând ca independent. El este convins că va reuşi, chiar şi cu eticheta de pedofil.

De fapt, contactat de The Huffington Post, politicianul nu a avut nicio reţinere în recunoaşte că este pedofil.

„Muţi oameni sunt obosiţi de corectitudinea politică şi constrângerile ei. Oamenii preferă pe cineva considerat outsider, întrucât acesta nu are nimic de pierdut şi spune exact ceea ce gândesc mulţi“, a declarat Nathan Larson pentru The Huffington Post.

Chestionat pe marginea site-urilor suiped.org şi incelocalypse.today, promotoare ale... citeste mai mult

azi, 16:48 in Externe, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in