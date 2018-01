Statele Unite sunt in blocaj financiar! Administratia de la Washington a ramas fara bani, iar finantele lui Donald Trump par a fi serios afectate.

Guvernul SUA a intrat in blocaj financiar din cauza neintelegerii dintre republicanii si democratii Senatului american, privind finantarea pe termen scurt a operatiunilor Executivului.

Proiectul ce reglementeaza aceste operatiuni a fost, initial, adoptat in Camera Reprezentantilor, dupa care era necesar sa obtina de la Senat 60 de voturi, pentru a nu declansa un blocaj financiar.

Totusi, doar 50 de senatori au aprobat proiectul, fapt ce a declansat haosul in administratia Americii.

