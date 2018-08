După o nouă serie de alegeri primare marţi seară, 11 femei au şanse de a fi alese într-un post de guvernator şi 173 în Camera Reprezentanţilor la scrutinul din noiembrie.

„Este oficial, am bătut recordul de femei nominalizate sub stindardul marilor partide pentru Cameră“, s-a felicitat Center for American Women and Politics (CAWP), amintind că recordul anterior era de 167.

„Un alt record. 2018 numără cele mai multe femei nominalizate pentru alegerile pentru posturile de guvernator“, a adăugat CWAP. „Precedentul record, stabilit pentru prima oară în 1994, era de 10“, a precizat centrul sus-menţionat.

Presa... citeste mai mult

azi, 17:23 in Externe, Vizualizari: 41 , Sursa: Adevarul in