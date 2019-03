Lansată de curând, această desfăşurare are rolul de a testa capacitatea armatei americane de a mobiliza rapid acest tip de armament în lume, a declarat purtătorul de cuvânt al US European Command.

Din motive de securitate, oficialul american nu a vrut să precizeze durata transferului acestui sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), construit de Lockheed Martin şi Raytheon, de la baza Fort Bliss, din Texas, în statul evreu.

„Acest exerciţiu de mobilizare demonstrează că forţele americane sunt agile şi pot răspunde rapid şi în mod imprevizibil în faţa oricărei ameninţări“, a subliniat US European Command.

Un purtător de cuvânt al... citeste mai mult

acum 44 min. in Externe, Vizualizari: 17 , Sursa: Adevarul in