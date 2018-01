Platforma de tip IoT are în prezent o comunitate de peste 5.000 de utilizatori finali. Start-up-ul se axează însă acum pe clienţii B2B. DeviceHub.net, start-up românesc specializat în furnizarea de servicii de cloud pentru domeniul Internet of Things (IoT), care în urmă cu aproape trei ani a atras o o investiţie de 80.000 de euro de la gigantul german Deutsche Telekom, fiind acceptat ulterior şi în cadrul incubatoarelor Challenge Up şi Seedcamp, a semnat primul contract pentru soluţia proprie de contoare inte­li­gente cu Enet SA din Focşani. Proiec­tul a fost câştigat prin licitaţie publică, în parteneriat cu Telekom România. Continuarea pe ZFCorporate

ZF... citeste mai mult