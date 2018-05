Start-up Nation: Cum sa obtii finantare in 2018 Programul Start-up Nation este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului (AIMMAIPE).

Ce este Start-up Nation? Start-up Nation este un program de finantare guvernamentala, care ofera sprijin financiar nerambursabil, intreprinzatorilor mici si mijlocii. Banii se obtin in functie de eligilibitatea proiectului intocmit de solicitant. In acest an, Start-up Nation ofera finantare... citeste mai mult