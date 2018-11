Luni, a debutat, la Sala Polivalentă din Bucureşti, Campionatul Mondial de lupte, seniori U23. Delegaţia României este formată din 30 de sportivi, într-o competiţie la care şi-au anunţat prezenţa 800 de sportivi din peste 70 de ţări.

Răzvan Pîrcălabu, preşedintele Federaţiei Române de Lupte, a avut un oaspete de seamă în ziua deschiderii întrecerilor.

"Am avut deosebita plăcere să îi povestesc câte ceva despre istoria Casei Poporului domnului Nenad Lalovici, Preşedintele Forului Mondial de Lupte şi membru in Comitetul Executiv al CIO, după care am răspuns invitatiei... citeste mai mult