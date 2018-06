Primãria Municipiului Bârlad si Consiliul Local Municipal au devenit parteneri ai unui proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, implementat, pentru Regiunea Nord-Est, de Quanta Resurse Umane SRL.

În cadrul acestei initiative, care isi propune infiintarea a 45 de intreprinderi non-agricole in zona urbanã, in sase judete din regiunea Nord-Est, la Primãria Barlad a avut loc deja o primã intalnire la care au fost invitati reprezentanti ai mai multor sfere de activitate localã, si nu numai. În primul rand,... citeste mai mult