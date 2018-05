Toate detaliile despre condițiile de înscriere în proiect și calendarul de obținere a finanțării vor fi prezentate în cadrul evenimentului de informare organizat la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, joi, pe 17 mai, de la ora 16:30.

„În cadrul proiectului Start Up Yourself îți dezvolți competențele antreprenoriale printr-un program practic deformare profesională, înveți să îți construiești un plan de afaceri solid și fezabil, urmezi un stagiude practică la o firmă din același domeniu de activitate cu ideea ta de business și beneficiezi de de tot sprijinul nostruca să îți implementezi cu succes afacerea.”

Proiectul Startup Yourself este cofinanțat din Fondul Social... citeste mai mult

