Una din soluţiile găsite de guvernanţi pentru menţinerea deficitului bugetar sub 3% în 2018 ar fi stimularea persoanelor fizice să-şi plătească datoriile cumulate în ultimii cinci ani, caz în care la bugetul statului s-ar colecta circa 14 – 15 miliarde de lei. Afirmaţia a fost făcută de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorivici, după prezentarea preşedintelui Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, care avertiza că veniturile din taxe şi impozite sunt la minime istorice, de 25.6%, iar cheltuielile sociale reprezintă 80% din veniturile fiscale, cel mai mare nivel din Uniunea Europeană.

"Am vorbit de acest lucru la început acestui an când am făcut declaraţia unică şi la acea dată... citeste mai mult