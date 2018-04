Starea de bine a angajatului, noua tendinta pe piata birourilor Compania de consultanta imobiliara CBRE a realizat impreuna cu Universitatea Twente din Olanda un studiu referitor la starea de bine a angajatilor.

Scopul cercetarii, care a durat 7 luni, a fost determinarea impactului pe care optimizarea conditiilor de munca din spatiile de birouri il are asupra angajatilor. Primele concluzii arata ca, in urma imbunatatirii standardelor de wellness, productivitatea angajatilor a crescut cu valori intre 10% si 45%, in functie de criteriul analizat.

