Stare de seceta decretata in statul australian New South Wales

Statul New South Wales, cu o suprafaţă de două ori mai mare decât cea a Germaniei şi totodată cea mai populată regiune din Australia, se află oficial sub stare de secetă, au anunţat miercuri autorităţile guvernamentale.



În urma unei ierni mai sărace în precipitaţii decât se estimase, care a afectat estul şi sudul Australiei, fermierii se luptă să facă faţă pierderilor de recoltă şi lipsei apei neputând să îşi hrănească animalele. "100% din New South Wales este în prezent afectat de secetă, aproape un sfert fiind clasificat sub secetă