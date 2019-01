Reunirea echipei stă sub semnul întrebării

În mod normal trebuia să se reunească pe 14 ianuarie, dar cum lucrurile decurg anormal, reunirea echipei Unirea Tăşnad stă sub semnul întrebării. Şi s-ar putea să avem o surpriză neplăcută dacă conducerea clubului şi a oraşului nu rezolvă cât de curând situaţia restanţelor salariale.

La început de săptămână am dorit să aflăm ce se întâmplă la club, data la care se va reuni echipa, poate achiziţii, poate plecări. În acest sens l-am contactat pe antrenorul Cristi Popa.

“Nu se ştie când se va reuni Unirea Tăşnad. Există o stare de incertitudine la echipă. Am intrat în cea de-a treia lună fără bani primiţi. Pentru ce... citeste mai mult