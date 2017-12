Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Războiul stelelor", s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american în cel de-al doilea weekend de proiecţii în cinematografele din Statele Unite şi Canada, informează AFP.

După ce a obţinut încasări de 220 de milioane de dolari în weekendul premierei sale în America de Nord, filmul "Star Wars: The Last Jedi" a vândut bilete în valoare de 68,5 milioane de dolari în al doilea weekend de proiecţii, potrivit cifrelor preliminare transmise duminică de compania Exhibitor Relations. Încasările totale ale acestei pelicule, estimate în... citeste mai mult