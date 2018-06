Star Storage, furnizorul global de servicii IT care dezvoltă și livrează soluții moderne de protecție și management al informațiilor, a lansat o nouă versiune a soluției StarCapture Anywhere, oferind funcționalități noi pentru o mai bună interacțiune a companiilor cu clienții lor.

StarCapture Anywhere este o soluție inovatoare, dezvoltată pentru a eficientiza interacțiunea digitală cu clienții, aliniată cu tendințele actuale de transformare digitală, mobilitate și colaborare adoptate de companiile de top din întreaga lume. StarCapture Anywhere... citeste mai mult