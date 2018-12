Financial Times a inclus în topul campionilor digitali ai anului 2018 din Europa o companie românească de care nu a auzit multă lume. Uipath a fost înfiinţată în 2005 de românii Daniel Dines şi Marius Tîrcă, într-un apartament din Bucureşti, dar a început să cucerească lumea, la propriu, abia din 2015, când a atras prima finanţare, de 120 de milioane de dolari, de la un grup de investitori americani. Acum, Uipath este unul din liderii globali în RPA (robotic process automation- n.red.), are sediul central la New York şi peste 2.000 de angajaţi, în 14 ţări. Mai mult decât atât, din martie 2018, Uipath este primul unicorn din România, titlu care se acordă companiilor... citeste mai mult